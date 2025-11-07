Zabıt katibinin rüşvet çarkını eski eş bozdu

Haberin Devamı

Yapılan ihbarda, Yılmaz’ın FETÖ firarisi Avukat Muhammet Talha Bol’un yönlendirdiği dosyalarda para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik kararları verdiği ileri sürüldü. Soruşturma sonunda, zabıt katibi Ahmet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık, ‘silahlı terör örgütüne yardım’, ‘bilişim sistemine girme’, ‘gizliliğin ihlali’, ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’, ‘suç delillerini yok etme’, ‘suçluyu kayırma’ ve ‘rüşvet almak’ suçlarından Yılmaz için toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası istedi.

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması dün yapıldı. Söz alan sanık Yılmaz, Avukat Bol’un kendisine içerisinde ByLock’un bulunduğu bir dosya yolladığını, bu dosyayı kapatmayı kabul etmeyince kendisini konuşma ve para alışverişi kayıtlarıyla tehdit ettiğini söyledi. 2023 Ekim ayına kadar Bol’la iş yapmaya ve karşılığında para almaya devam ettiğini belirten Yılmaz, “Maddi sıkıntılarım vardı. Aldığım paralarla borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum” ifadelerini kullandı. Beyanların ardından duruşmaya bugün devam edilmek üzere ara verildi. m DHA