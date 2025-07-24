Zabıt katibi eşini aldattı deşifre oldu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, birlikte çalıştığı savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katip Yılmaz hakkında sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Yılmaz ile birlikte 15 şüpheliye de ceza talep edildi. Yılmaz hakkında “silahlı terör örgütüne yardım”, “bilişim sistemine girme”, “gizliliğin ihlali”, “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “suçluyu kayırma” ve “rüşvet almak” suçlarından, bin 190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edilirken, diğer 15 şüphelinin ise “rüşvet vermek”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “gizliliğin ihlali”, “resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme” ve “suçluyu kayırma” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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EŞİNİ ALDATINCA

Soruşturmanın fitilinin ise Yılmaz’ın eski eşi Zeliha Yılmaz’ın ateşlediği anlaşıldı. Bir avukatlık bürosunda çalışan Zeliha Yılmaz, eşinin kendisini yabancı bir kadınla aldattığını fark etmesi üzerine boşanma davası açtı. Genç kadın eşinin yaptıkları usulsüzler ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Zeliha Yılmaz ihbarında, “Eşim Ahmet Yılmaz, Ankara Adalet Sarayı Terör Büroda 7 yıldır Zabıt Katibi olarak görev yapmaktadır. FETÖ soruşturması nedeniyle İtalya’ya kaçan avukat Muhammet Talha Bol ile birlikte FETÖ yapılanması dosyalarında bulunan şüphelilerden para alıyorlar. Şüphelilerin malvarlıklarındaki ihtiyati tedbir kararlarını kaldırıp takipsizlik kararı verilmesini sağlıyor” dedi. Zeliha Yılmaz, şikayetinin yanı sıra savcılığa, eşinin yaptığı usulsüzlükleri anlattığı bir de ses kaydı teslim etti.

28 DOSYADA USULSÜZLÜK

Başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Yılmaz’ın görev yaptığı tespit edilen 600 dosya incelemeye alındı ve 28 dosyada usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Şüpheli Yılmaz’ın ifadesinde, dosya başına 500 ila 1000 dolar para aldığını söylediği de iddianameye yansıdı. Cumhuriyet savcısı ve hakimin yetkisinde olan ve onların yaptığı işlemlerin üstünden avukattan para aldığını dile getiren Yılmaz, “Bu dosyalarda ücreti kafama göre alıyordum. Beni arayıp ‘bu kişi gariban’ dediğinde çok düşük miktarlara karşılık karar yazıyordum. Bu durumlardan savcıların bilgisi ve rızası yoktur. Bu olaylardan bir menfaat temin etmediler” dedi.