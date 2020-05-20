Zaaf Ne Demek? Zaaf Nedir? Zaaf Tdk Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman zaaf sözcüğü için, ‘irade zayıflığı ya da düşkünlük’ anlamları ele alınabilmektedir. Herhangi bir durum ya da kişiye karşı zayıflık göstermek ve onun için düşkün olma durumu şeklinde ifade edilebilir.

Zaaf Ne Demek?

Zaaf kelimesinin iki farklı anlamı üzerinden ele alarak Türk Dil Kurumu açısından tarif etmek mümkün.

- İrade zayıflığı,

- Düşkünlük,

Her iki anlamı üzerinden de Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün.

‘’Onun mesleği açısından zaafları çok fazla.’’

Zaaf Nedir?

Zaaf pek çok farklı konu üzerinden ele alınarak değerlendirilen bir sözcüktür. Bireysel olarak farklı eşyalar, manevi durumlar ya da kişiler adına kullanılabilmektedir. TDK açısından ise irade zayıflığı ya da düşkünlük şeklinde anlatılır.

‘’Onun çikolataya çok zaafı var.’’

‘’Hayatındaki bu zaaflarını mutlaka yenmelisin.’’

Bu şekilde gündelik yaşam içerisinde tek başına ya da cümlede kullanmanız mümkün. Aynı zamanda farklı eserlerde veya kaynaklarda karşılaştığınız zaman, anlamı ile beraber konuyu daha iyi idrak edebilirsiniz. Zaaf kelimesi daha çok insanların belli bir duruma karşı yaşadığı zayıflık ya da düşkünlük olarak da anlatılabilir.