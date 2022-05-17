Z kuşağının röntgeni çekildi

Haberin Devamı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’nın geçen hafta AK Partili kurmaylara sunduğu ‘Z kuşağı’ gençliğine yönelik araştırmanın ikinci bölümünde seçimde 6 milyon 88 bin 551 gencin ilk kez oy kullanacağına dikkat çekilerek, ‘17-29 yaş arası oy verecek genç sayısı ise 16 milyon 956 bin’ denildi. ‘Gençlik ve politikaları’ adlı araştırmada 1.3 milyon gencin görüşüne başvuruldu ve şu sonuçlara ulaşıldı:

KALIPLAŞMAYA KARŞILAR

Gençler önceki kuşakların dünya görüşlerine, yaşam şekillerine ve ideolojilerine mesafeli durmakta, hayatın hangi alanında olursa olsun, gerçeklere odaklanmaktadır.

İdeoloji ve tutumları ince çizgilerle belirlendiği için kararları kolay değişebilmekte. Davranışları kemik kitle niteliği göstermiyor.

Z kuşağı denilen, her konuda aynı tutuma sahip bir gençlik grubunu asla kabul etmiyoruz.

Haberin Devamı

Z kuşağı ifadesi, gençleri kendi değer dünyalarına, milletine ve toplumuna yabancılaşması için tasarlanan bir kalıplaştırma projesidir.

Sosyal medya ve dijital içeriklerle gençlerin bu etki altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir.

Gençlerin çoğu kalıplaştırmalara karşı.

Her gencin fikri, duygu ve yaklaşım tarzları bakımından birer özne olduğu düşünülüyor.

EMPATİ VE TECRÜBE

BAKANLIK araştırmanın sonunda ise gençler için yapılan ve yapılacak projeleri şöyle anlattı:

İletişimde genel, kapsayıcı, ayrıştırmayan, farklılıkları kucaklayan ifadelere bağlı kalıyoruz.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde gençlerin hizmetlere erişimi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için gayret gösteriyoruz.

Daha önce kültür, sanat faaliyetleriyle tanışamamış, sosyal çalışmalarda bulunamamış, spor yapma imkanı olmamış gençlerimizi güçlendirmeyi öncelikli olarak hedefliyoruz.

Bölgelerin demografik potansiyeline uygun spor etkinlikleri, faaliyetler, projeler, yatırımlar gerçekleştiriyor; farklılıklara saygıya, birlikteliğe ve toplumda güven ortamının gelişmesine hizmet eden, büyük ölçekli onlarca çalışma yürütüyoruz.

Türkiye’nin geçmiş dönemlerini ve sıkıntılarını anlatırken neden- sonuç ilişkisine bağlı kalmayı ve gelecek perspektifini izah ederken gerekçeli ifadelere yer vermeyi önemsiyoruz.

Haberin Devamı

Empati ve tecrübeyi önemli bir enstrüman olarak kullanıyoruz.

Umutsuzluk ve karamsarlığa asla yer vermiyoruz.