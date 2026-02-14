Z kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n emoji dili

Haberin DevamÄ±

Â Ä°Åž dÃ¼nyasÄ±nÄ±n dijitalleÅŸmesiyle yÃ¼z yÃ¼ze iletiÅŸimin yerini Ã§oÄŸunlukla yazÄ±lÄ± ve sesli iletiÅŸim aldÄ±. Ancak yeni neslin iÅŸ hayatÄ±na katÄ±lmaya baÅŸlamasÄ±yla yazÄ±lÄ± iletiÅŸim de yavaÅŸ yavaÅŸ deÄŸiÅŸmeye baÅŸlÄ±yor. GenÃ§ler, yÃ¼z yÃ¼ze iletiÅŸimdeki hÄ±zÄ±, ses tonunu ve beden dilini yazÄ±lÄ± iletiÅŸimde sembollerle aktarmaya Ã¶nem veriyor. TEV de â€˜Etki ve Ä°Ã§gÃ¶rÃ¼ AraÅŸtÄ±rmasÄ±â€™ kapsamÄ±nda19-22 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda staj deneyimi olan 100 TEV bursiyeri ile bir anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ankette genÃ§lere, iÅŸ hayatÄ±nda hangi emojinin ne anlama geldiÄŸi ile onlarÄ±n yazÄ±lÄ± iletiÅŸimde hangi emojileri kullandÄ±ÄŸÄ± soruldu. Ankete gÃ¶re, emojiler genÃ§ profesyonellerin dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok daha farklÄ± bir â€˜tonlamaâ€™ ile karÅŸÄ±lÄ±k bulabiliyor.

BAÅž PARMAK ONAY DEÄžÄ°L â€˜SOÄžUKLUKâ€™

Ankete gÃ¶re, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 73â€™Ã¼, iÅŸ yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lan baÅŸparmak yukarÄ± emojisini soÄŸuk ve konuÅŸmayÄ± kapatan bir onay olarak algÄ±lÄ±yor. YÃ¼zde 27â€™lik bir kesim ise bu emojiyi hÃ¢lÃ¢ net ve olumlu bir onay olarak okuyor. Hafif gÃ¼len yÃ¼z emojisi, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 64â€™Ã¼ tarafÄ±ndan ironik bir kibarlÄ±k veya gizli bir rahatsÄ±zlÄ±k tonu olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YÃ¼zde 36â€™lÄ±k kesim ise bu emojiyi nÃ¶tr ve kibar bir kapanÄ±ÅŸ olarak deÄŸerlendiriyor. Oje sÃ¼rÃ¼len tÄ±rnak emojisi, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 70â€™i iÃ§in Ã¶zgÃ¼ven iÅŸareti olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ve â€˜kontrol bendeâ€™ anlamÄ±na geliyor, yÃ¼zde 30 ise bu emojiyi iÅŸ yazÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in alakasÄ±z buluyor. Eriyen yÃ¼z emojisi, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 82â€™si iÃ§in bir durumu Ã§ok tatlÄ± bulduÄŸunu aktaran bir duygusal ifade anlamÄ± taÅŸÄ±yor. YÃ¼zde 18â€™lik bir kesim ise bu emojiyi yalnÄ±zca fiziksel sÄ±caklÄ±k veya yorgunluk ifadesi olarak algÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca genÃ§ profesyoneller yazÄ±lÄ± iletiÅŸime netlik, enerji ve nezaket kattÄ±klarÄ±na inandÄ±klarÄ± emojileri daha Ã§ok tercih ediyor.

HANGÄ° EMOJÄ° NE ANLAMA GELÄ°YOR

BaÅŸ parmak yukarÄ±: TavÄ±rlÄ± â€˜Pekiâ€™.

Â Hafif gÃ¼len yÃ¼z: Gerginim ama belli etmiyorum.

Â Oje sÃ¼rÃ¼len tÄ±rnak: Bu iÅŸ benden sorulur, benim iÃ§in Ã§ocuk oyuncaÄŸÄ±.

Â Eriyen yÃ¼z: Ne kadar da tatlÄ±sÄ±n.

Â Elini alnÄ±na dayayan emoji (asker selamÄ±): AnlaÅŸÄ±ldÄ±, iÅŸe koyuluyorum.

Â YÄ±ldÄ±z parÄ±ltÄ±sÄ±: Harika iÅŸ, tebrikler.

Â Pembe Ã§iÃ§ek: Rica ederim, ne demek.

Â Beyaz kalp: EmeÄŸinize saÄŸlÄ±k, teÅŸekkÃ¼rler.

MESAJLARA DUYGU VE SES KATIYOR

Makbule GeÃ§ko (Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Ã–ÄŸrencisi):

Biz emojilerle bÃ¼yÃ¼yen bir nesiliz ve gÃ¼nlÃ¼k yazÄ±ÅŸmalarÄ±mda sÄ±klÄ±kla emoji kullanÄ±rÄ±m. Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nda da emoji kullanmayÄ± tercih ediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ konuÅŸtuÄŸum kiÅŸiye â€˜rahat ol, gerilmemize gerek yokâ€™ mesajÄ±nÄ± vermek istiyorum. Ã–te yandan karÅŸÄ± tarafÄ±n da mesajlarÄ±nda emoji kullanmasÄ± beni iÅŸ hayatÄ±nda rahatlatÄ±yor ve motive ediyor.

Beyza KÃ¶se (Galatasaray Ãœniversitesi Ã–ÄŸrencisi):

Emojileri ben de Ã§ok fazla kullanÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlar hem iletiÅŸime renk katÄ±yor hem de duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi rahatÃ§a ifade ediyorum. AyrÄ±ca gÃ¼nÃ¼mÃ¼z iÅŸ hayatÄ±nda iki kuÅŸaÄŸÄ±n Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± durumlar da oluyor. Bizden Ã¶nceki ve deneyimli X ve Y kuÅŸaklarÄ± iÃ§in istenileni net bir ÅŸekilde yazmak yeterli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ancak bizler iÃ§in bu soÄŸuk bir tutum yaratÄ±yor.

Gizem Evin (Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi Mezunu):

Emojilerle metne â€˜sesâ€™ ve â€˜duyguâ€™ kattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. AyrÄ±ca Z kuÅŸaÄŸÄ± iÅŸ hayatÄ±nda eÅŸitliÄŸe Ã¶nem veriyor ve hiyerarÅŸinin yoÄŸun bir ÅŸekilde hissedildiÄŸi ortamlarda bulunmak istemiyor. Bizler iÃ§in ekip ruhu ve â€˜birlikte baÅŸardÄ±kâ€™ hissi daha Ã¶nemli. Emoji kullanÄ±mÄ± da bu anlamda iÅŸ hayatÄ±nda bir denge kuruyor.

Kadir GÃ¼rsoy (Ä°stanbul Ãœniversitesi-CerrahpaÅŸa Ã–ÄŸrencisi):

Emojilerin yanÄ± sÄ±ra kendi fotoÄŸraflarÄ±mdan oluÅŸturduÄŸum stickerlarÄ± Ã§ok sÄ±k kullanÄ±yorum. Gelecekte bu stickerlarla daha kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ bir yazÄ± dilinin iÃ§inde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Emojiler elbette kelimelerin yerini almÄ±yor ancak iletiÅŸimin doÄŸru bir ÅŸekilde ilerlemesine yardÄ±mcÄ± oluyor.

