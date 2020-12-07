Z kuşağı ve kadınların sosyal medya tercihleri

AK Parti, 2023 yılında oy kullanacak Z kuşağı ve kadın seçmen için sosyal medya çalışması yaptı. Buna göre kadınların geçtiğimiz yıl en çok Facebook kullandığı, bu yıl ise onun yerine WhatsApp uygulamasını tercih ettiği ortaya çıktı. Araştırmada, kadınların haberleri de en çok WhatsApp’tan paylaştığı ve bu platformdan okuduğu görüldü. Bu yıl ikinci sıraya düşen Facebook uygulamasını, Instagram takip etti. Twitter ise dördüncü sırada yer aldı.

GENÇLERİN TERCİHİ TİKTOK

Gençler ise bu yıl TikTok uygulamasını tercih etti. Geçtiğimiz yıl Instagram’ı yoğun olarak kullanan gençler bu yıl tercihlerini değiştirdi. Gençlerin tercih ettiği sosyal medyalarda bu yıl Instagram ikinci, Twitter ise üçüncü sırada yer aldı. Gençlerin WhatsApp uygulamasını kadınlarda olduğu gibi haber için kullanmadıkları da belirtildi.

AK Parti bu çalışmanın sonucuna göre teşkilata sosyal medya okur yazarlığı eğitimi verecek. Eğitimde teşkilatın sosyal medyada nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak. Dijital dünyanın yanlış kullanımında oluşabilecek hasarlar da bu eğitimlerde yer alacak. AK Parti kurmayları araştırma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptılar: “Bu işin tekniğini öğrenmişseniz, önünüzdeki haberin yalan mı gerçek mi olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Eğitimimizin içerisinde sosyal medya okur yazarlığı var. Bir haberin nasıl yalan ve doğru haber olduğu anlaşılır? İlk olarak nereye bakmamız lazım? Bunları anlatacağız. Daha sonra, genç ve kadın seçmenler konusunda yol haritası belirleyeceğiz.”