Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı
Z Kuşağı olarak nitelendirilen belirli yaş aralığında doğmuş kişiler, çevresel şartlar doğrultusunda biçimlenen yaşamları ve özellikleri ile merak ediliyor. Teknolojinin tam olarak hayatımıza yerleştiği yıllarda ergenlik dönemlerine giriş yapan Z Kuşağı, bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre zeki kuşak, Google kuşağı olarak da bilinmektedir. Peki, Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı nedir? İşte, Z Kuşağı hakkında bilinmesi gerekenler
Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı ile son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Peki, Z Kuşağı nedir, özellikleri ve yaş aralığı kaçtır? İşte, o konu hakkında kısa ve net bilgiler
Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ VE YAŞ ARALIĞI NEDİR?
Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.
Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;
-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak
-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek
-Kendi kendini yönlendirebilmek
-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek
-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek
-Daha zeki olmak
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