Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı

Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı ile son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Peki, Z Kuşağı nedir, özellikleri ve yaş aralığı kaçtır? İşte, o konu hakkında kısa ve net bilgiler

Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ VE YAŞ ARALIĞI NEDİR?

Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.

Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;

-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak

-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek

-Kendi kendini yönlendirebilmek

-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek

-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek

-Daha zeki olmak