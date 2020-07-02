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Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı

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Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı
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Z Kuşağı olarak nitelendirilen belirli yaş aralığında doğmuş kişiler, çevresel şartlar doğrultusunda biçimlenen yaşamları ve özellikleri ile merak ediliyor. Teknolojinin tam olarak hayatımıza yerleştiği yıllarda ergenlik dönemlerine giriş yapan Z Kuşağı, bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre zeki kuşak, Google kuşağı olarak da bilinmektedir. Peki, Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı nedir? İşte, Z Kuşağı hakkında bilinmesi gerekenler

Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı ile son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Peki, Z Kuşağı nedir, özellikleri ve yaş aralığı kaçtır? İşte, o konu hakkında kısa ve net bilgiler

Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ VE YAŞ ARALIĞI NEDİR?

Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.

Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;

-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak
-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek
-Kendi kendini yönlendirebilmek
-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek
-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek
-Daha zeki olmak

 

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