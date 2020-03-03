Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yıllar ve özellikleri

Z kuşağının özellikleri arasındaki en belirgin özellik; bu kişilerin teknolojiyle büyümeleridir. Pek çok yazılım, bilgisayar, tabletler ve en önemlisi ise neslin önüne geçmiş olan akıllı telefonlar Z kuşağında yer alıyor. Tüm bu teknolojik simgeler, Z kuşağını bilimsel ve sosyal bakımdan öne taşımaktadır. Kişiler değişik eğitim sistemleri içinde harmanlanarak donanım sahibi olurlar.

Z Kuşağı nedir?

Bazı kaynaklar içerisinde 1996 senesinden itibaren gösterilse bile Z kuşağı, milenyumun çocukları şeklinde bilinmektedir. Teknolojinin kucağında doğan bu neslin ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırıldığı söylenebilir. Oldukça iyimser olan bu kuşak, çok fazla hırslı olmasalar da kişisel hırslarına düşkündürler. 21. Yüzyılın ilk nesli olan bu kuşak, teknolojinin ilerlemesinden ötürü diğer kuşaklar göre daha uzun yaşayabilirler.

Z Kuşağı Hangi Yıllar ve Özellikleri

Z kuşağı temsilcilerinin analitik ve hızlı düşünme metotlarının oldukça yüksek olduğunu belirtmek mümkündür. Ancak bütün bu özellikler bireysellikten öteye geçmemektedir. Takım çalışmalarına yatkın olmayan bu kuşağın kendilerine olan özgüvenleri yüksektir.

Bununla beraber ailelerinin onlara değişik baktıkları gerçeği üzerinde fikir sahibi olmaları çok yüksektir. Özgürlerdir, bağımsızdırlar ve onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.

Z kuşağı Hangi Yılları Kapsar ve Özellikleri

Bazı kaynaklar içerisinde 1996- 97 senelerini kapsasa dahi, güncel kaynaklara göre 2000 senesinden sonra dünyaya gelen kişilerin oluşturmuş olduğu nesle Z kuşağı denmektedir. Tamamen teknolojinin hakim olduğu çağda doğmuş olmalarından ötürü teknoloji ile devamlı iç içe yaşayan bu kuşak ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırılmaktadır.

Bu kuşak, oldukça iyimser olmanın yanı sıra, kişisel hırslarına da çok önem vermesi ile bilinmektedir. Özveri sergileme, çaba harcama Z kuşağına göre olmayan durumlardır. Teknolojinin sayesinde bilgiye oldukça çabuk ulaştıklarından ötürü hızlı yaşamaya alışkındırlar. Bundan ötürü de çok çabuk sıkılarak vazgeçebilirler. Z kuşağının bu şekilde özelliklere sahip olduğu açıklanabilir.