Z kuşağı kimdir ve nedir?
Z kuşağı, genellikle dijital çağın getirdiklerini daha çok benimseyen ve hayatlarının odak noktası haline getirebilen kuşak olarak tanımlanmaktadır. 1995 ve sonrasında dünyaya gelen kişileri tanımlayan Z kuşağı, bireysel özelliklerini de sınıflandırmaktadır. Peki, Z kuşağı kimdir ve nedir? İşte, o hususta kısa ve öz bilgiler
Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.
Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;
-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak
-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek
-Kendi kendini yönlendirebilmek
-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek
-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek
-Daha zeki olmak
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