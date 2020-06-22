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Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Z kuşağı kimdir ve nedir?

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Z kuşağı kimdir ve nedir?
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Z kuşağı, genellikle dijital çağın getirdiklerini daha çok benimseyen ve hayatlarının odak noktası haline getirebilen kuşak olarak tanımlanmaktadır. 1995 ve sonrasında dünyaya gelen kişileri tanımlayan Z kuşağı, bireysel özelliklerini de sınıflandırmaktadır. Peki, Z kuşağı kimdir ve nedir? İşte, o hususta kısa ve öz bilgiler

Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.

Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;

-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak
-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek
-Kendi kendini yönlendirebilmek
-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek
-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek
-Daha zeki olmak

 

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