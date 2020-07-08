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Haber Giriş: 08.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Yüzyılın cerrahı’ 95 yaşında

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‘Yüzyılın cerrahı’ 95 yaşında
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Dünyada modern beyin ve sinir cerrahisinin kurucusu olan duayen isim Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 95’inci yaş gününü kutladı.

Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından ‘yüzyılın beyin cerrahı’ olarak da adlandırılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, bugüne kadar yaptığı ameliyatlarla binlerce hastanın yaşama tutunmasını sağlarken, birçok bilim insanının da yetişmesine katkı sundu. 6 Temmuz 1925’de Diyarbakır Lice’de doğan bilim insanının 95’inci yaş günü, dünyanın farklı ülkelerinden 10 binin üzerinde beyin ve sinir cerrahının katıldığı bilimsel toplantıyla kutlandı. Duayen isim uluslararası ‘webinar’ toplantısında, mesleki tecrübelerini, bilgi ve deneyimlerini bilim insanlarıyla paylaştı.

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