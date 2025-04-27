×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yüzyıl sonra yeniden hayat buldu

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Kahramanmaraş#Sergi
Yüzyıl sonra yeniden hayat buldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yıkılan bir evin duvarında saklı kalan bohçadan çıkan 40 el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kâğıtların kullanılmasıyla Türkiye’de bir ilke imza atılan ‘Saklı Kalanlar’ sergisinin açılışını yaptı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sergiyi gezerek, tarihçi Murat Bardakçı’dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Yüzyıl sonra yeniden hayat buldu

Sergi açılışının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Yüzyıl önce toprağa ve duvarlara emanet edilen kıymetli kitaplar, yeniden Asitane Vakfı tarafından hazırlanan ‘Saklı Kalanlar’ sergisi ile hayat buldu. İstiklal Madalyası sahibi Mehmet İmamoğlu’nun mirası, torunlarının duyarlılığı ve yetkililerin girişimiyle ne mutlu ki gelecek nesillerimize ışık olacak. Sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.”                

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Kahramanmaraş#Sergi

BAKMADAN GEÇME!