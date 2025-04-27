Yüzyıl sonra yeniden hayat buldu

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Emine Erdoğan, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sergiyi gezerek, tarihçi Murat Bardakçı’dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi açılışının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Yüzyıl önce toprağa ve duvarlara emanet edilen kıymetli kitaplar, yeniden Asitane Vakfı tarafından hazırlanan ‘Saklı Kalanlar’ sergisi ile hayat buldu. İstiklal Madalyası sahibi Mehmet İmamoğlu’nun mirası, torunlarının duyarlılığı ve yetkililerin girişimiyle ne mutlu ki gelecek nesillerimize ışık olacak. Sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.”