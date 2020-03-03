Yüzyıl nasıl yazılır? Yüzyıl TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Yazımı konusunda muallakta kalınan kelimelerden biri de "yüzyıl" kelimesidir.

Yüzyıl Nasıl Yazılır?

Tek başlarına da anlam ifade eden iki sözcüğün bir araya gelerek yeni anlam ifade eden bir kelime meydana getirmesi Türkçede sıklıkla rastlanan gramer yapıları arasında yer alır. Bu tür durumlarda ise özellikle yazı olarak ifade edileceği zaman kelimenin doğru yazılış biçimi merak edilmektedir. Bunlardan birisi de "yüzyıl" kelimesidir.

Türk Dil Kurumu, güncel yazım kurallarına dair gelişmeleri meraklıları için internet sitesinden sürekli olarak paylaşmaktadır. Aynı zamanda "Kelimenin cümle içerisinde farklı yazılışları da bulunuyor mu?"

Sorusu da merak edilen konular içerisinde yer alıyor.



Yüzyıl TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumunun resmi açıklamalarına göre "yüzyıl" kelimesi bitişik olarak yazılır. Asır ya da içerisinde yaşanılan zaman dilimi anlamlarına gelen yüzyıl, zaman zaman kısaltılarak da kullanılabilir. Kısaltma biçiminde kullanılması halinde "yy" biçiminde yazılır. Kısaltma biçiminde yazılarak ek alırsa da üstten kesme işareti ile ayrılması gerekir. "yüzyıl" kelimesinin cümle içerisindeki örnek kullanımları aşağıdaki gibidir.

- Yüzyıllık süren bir yalnızlıktı bizimki.

- 10. YY'dan kalan eserler müzede meraklıları için sergilenmeye başladı.

- Yüzyıllar sonra ortaya çıkan gerçekler doğruların yeniden belirlenmesine büyük oranda katkı sağlayacak.