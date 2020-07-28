Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Son zamanlarda ve son aylarda eş anlamlı kelimelerin araştırılması bir hayli artmıştır. Türkçede en çok kullandığımız kelimelerden biri olan yüzyıl kelimesinin de eş anlamlısı araştırılmaktadır. Yüzyıl kelimesinin anlamı oldukça fazla araştırılmakta ve merak edilmektedir. Peki, yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yüzyıl hangi kelime ile aynı anlamdadır? İşte yüzyıl kelimesinin eş anlamlısına dair tüm detaylı bilgiler.
Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı son zamanlarda araştırılmaktadır. Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı merak edilmektedir. Türk dili kurumu sözlüklerinde de yüzyıl kelimesinin eş anlamına dair bilgi verilmiştir. Yüzyıl kelimesinin iki tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Türkçede pek çok kelimenin aynı zamanda bir eş anlamı bulunmaktadır.
Yüzyıl Eş Anlamlısı
Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı asır kelimesidir. Asır kelimesi dilimizde yüzyıl ile eş değer yani eş anlam olarak kullanılmaktadır. Yüzyıl kelimesinin bir diğer anlamı ise çağ kelimesidir. Bu kelimeler Türkçede sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu kelimelerin birbirinin yerine kullanılmasında herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir.
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