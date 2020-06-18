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Haber Giriş: 18.06.2020 - 02:05,Son Güncelleme:

Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Yüzyıl sözcüğü özellikle tarihçilerin kullandığı sözcüklerden bir tanesidir. İki farklı mana üzerinden ele alınan yüzyıl sözcüğünün aynı zamanda eş anlamlısı bulunmaktadır. Yüzyıl sözcüğünün eş anlamlısı nedir? İşte yüzyıl sözcüğü ile ilgili ayrıntılar.

İnsanlık tarihi için büyük bir yere sahip olan yüzyıl sözcüğü günlük hayatta sık kullanılmakta ve bilinmektedir. Önemli olan yüzyıl sözcüğünün eş anlamlısını da bilmek gereklidir. Türk Dil Kurumu’na göre yüzyıl sözcüğünün eş anlamlısı “asır” kelimesidir. Yüzyıl kelimesine ait tüm ayrıntıları derledik.

 Yüzyıl Eş Anlamlısı

 Yüzyıl, tarihini öğrenmek isteye veya tarihi anlatan kişiler için çok önemli bir yere sahiptir. Bilhassa 100 sene süren bir diliminden bahseder. Aynı zaman içinde yaşanılan zaman şeklinde de açıklanmaktadır. İki farklı anlam üzerinden değerlendirilen yüzyıl sözcüğünün eş anlamlısı “asır, yüzyıllık süre” sözcükleri üzerinden değerlendirilmektedir.

 Hem dünyaca bilinen rakamlarla hem de roma rakamlarıyla insanlık tarihi belirli bir zaman diliminde ifade edilir. İşte bu zaman dilimi ise 100 sene olarak bilinir ve asır sözcüğü üzerinden anlatılır. Kısaca yüzyıl sözcüğünün yerine asır sözcüğünü de kullanabilirsiniz.

 

 

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