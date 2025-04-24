Yüzünüzden tebessüm eksilmesin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara şöyle seslendi: “Ülkemizin ve yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. TRT böylesi güzel ve anlamlı etkinliklerle kalplerimizi buluşturuyor.

İNSANLIK AİLESİYİZ

Bugün burada yaşadığınız sevincin hiç azalmamasını, hayatınız boyunca yüzünüzden tebessümün asla eksik olmamasını temenni ediyorum. İnançlarımız, dinlerimiz, kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Kötüler ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Bizim uğruna bedeller ödeyerek belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Sizlere güveniyoruz.”





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BEŞTEPE’DE BİSİKLET TURU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe’de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları ağırladı. Tüm koltukları dolduran çocuklar, Erdoğan’la sohbet etti. Bir çocuk da masanın etrafında bisikletle tur attı.

YURTTA BAYRAM COŞKUSU

23 Nisan yurdun dört yanında rengârenk etkinliklerle kutlandı. 81 ilde, KKTC’de ve dış temsilciliklerde düzenlenen törenlerde en güzel kıyafetlerini giyen minikler danslarıyla, folklor gösterileriyle tüm hünerlerini sergiledi.



