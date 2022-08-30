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Yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düştü! Dalgıç polisler arıyor

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#Adana#Sulama Kanalı#Kayıp
Yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düştü Dalgıç polisler arıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 17:18

Adana’da, yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kaybolduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişi, su altı ekiplerince aranıyor.

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Olay, saat 16.00 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Sulama kanalının kenarında arkadaşlarıyla oturan 30 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, yüzünü yıkamak için eğilince dengesini kaybederek suya düştü.

Yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düştü Dalgıç polisler arıyor

Kanalda çırpınmaya başlayan kişi, çevredekilerin kurtarma çabasına rağmen gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dalgıç polisler, görgü tanıklarını dinledikten sonra sulama kanalına girerek, aramalara başladı.

Polis, soruşturma başlattı.

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#Adana#Sulama Kanalı#Kayıp

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