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Yüzünü Güneşe Dön raflarda

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#Yüzünü Güneşe Dön#Ayşe Ceylan Topçu#Kitap
Yüzünü Güneşe Dön raflarda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

UZUN yıllardır eleştiri yazıları, söyleşileri ve okuma kültürüne yönelik çalışmalarıyla edebiyat alanında üretim yapan Ayşe Ceylan Topçu’nun ilk kitabı ‘Yüzünü Güneşe Dön’ çıktı.

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Topçu’nun kitabı 13 öyküden oluşuyor. Yazar bu kitabında gündelik hayatın içinde çoğu zaman fark edilmeyen kırılma anlarına odaklanıyor. Sessizce taşınan acılar, yarım kalmış cümleler, unutulmayan bakışlar ve yıllar geçse de hafızadan silinmeyen mekânlar, öykülerin ortak zeminini oluşturuyor. Öyküler göç, hafıza, aidiyet, aile bağları gibi kavramları farklı yaşamlar içinden yansıtıyor. Kitaptaki karakterler kimi zaman bir göçün ardından geride kalanlarla, kimi zaman çocukluk anılarıyla, kimi zaman da aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılan sessizliklerle yüzleşiyor.

 

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#Yüzünü Güneşe Dön#Ayşe Ceylan Topçu#Kitap

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