Yüzünü Güneşe Dön raflarda

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Topçu’nun kitabı 13 öyküden oluşuyor. Yazar bu kitabında gündelik hayatın içinde çoğu zaman fark edilmeyen kırılma anlarına odaklanıyor. Sessizce taşınan acılar, yarım kalmış cümleler, unutulmayan bakışlar ve yıllar geçse de hafızadan silinmeyen mekânlar, öykülerin ortak zeminini oluşturuyor. Öyküler göç, hafıza, aidiyet, aile bağları gibi kavramları farklı yaşamlar içinden yansıtıyor. Kitaptaki karakterler kimi zaman bir göçün ardından geride kalanlarla, kimi zaman çocukluk anılarıyla, kimi zaman da aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılan sessizliklerle yüzleşiyor.