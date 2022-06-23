Yüzünü falçatayla paramparça etmişti... Hanna’nın davası sil baştan

Haberin Devamı

Öztürkmen hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme Öztürkmen’i iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hanna’nın avukatları karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Hanna’nın yüzündeki izlerin kalıcı olup olmadığı ve saldırının tasarlanıp tasarlanmadığı konusunda bir rapor alınmadığını belirterek kararı bozdu. Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün silbaştan görülmeye başlanan davaya katılan Hanna Butym, “Yüzümü parçaladı. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Mesut Öztürkmen ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Hanna’nın tam teşekküllü bir hastanede muayene edilerek, yüzündeki izlerin kalıcı olup olmadığının tespitini istedi. Hanna’nın sağlık durumuyla ilgili kesin kararı ise hastane raporlarını inceleyecek Adli Tıp Kurumu verecek.