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Yüzünü falçatayla paramparça etmişti... Hanna’nın davası sil baştan

#İstanbul#Mesut Öztürkmen#Hanna Butym
Yüzünü falçatayla paramparça etmişti... Hanna’nın davası sil baştan

İstanbul’da 15 Ocak 2021 tarihinde, Mesut Öztürkmen (45) kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Hanna Butym’i (28) Florya’daki bir alışveriş merkezinde pusu kurarak yakalamış ve yüzünü falçatayla paramparça etmişti.

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Öztürkmen hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme Öztürkmen’i iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hanna’nın avukatları karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Hanna’nın yüzündeki izlerin kalıcı olup olmadığı ve saldırının tasarlanıp tasarlanmadığı konusunda bir rapor alınmadığını belirterek kararı bozdu. Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün silbaştan görülmeye başlanan davaya katılan Hanna Butym, “Yüzümü parçaladı. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Mesut Öztürkmen ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Hanna’nın tam teşekküllü bir hastanede muayene edilerek, yüzündeki izlerin kalıcı olup olmadığının tespitini istedi. Hanna’nın sağlık durumuyla ilgili kesin kararı ise hastane raporlarını inceleyecek Adli Tıp Kurumu verecek.

 

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#İstanbul#Mesut Öztürkmen#Hanna Butym

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