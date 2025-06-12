Yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kadını bıçaklayan sanığa rekor hapis cezası

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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.K, müşteki T.D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık E.K. savunmasında, olay günü müşteki ile araçta sohbet ettikleri esnada, kadının yüzüne tükürmesi nedeniyle olayın meydana geldiğini iddia etti.

Alkolün etkisiyle böyle bir olayın meydana geldiğini öne süren sanık "Müşteki bana küfretti, yüzüme tükürdü. Ben de yanımda bulunan bıçakla, eğilip bacağından yaraladım. Öldürme kastım yoktu. Yüzüme tükürdüğü için olay oldu. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

"BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Mağdur T.D. ise tanıdığı sanığın kendisine "anne", "abla" diye hitap ettiğini, önceden aralarında herhangi bir husumet olmadığını savundu.

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"4 ÇOCUĞUM VAR, ONLARA DA YAZIK DEĞİL Mİ?"

Olay günü araçta sohbet ettikleri sırada sanığın kendisini öldürme teşebbüsünde bulunduğunu iddia eden T.D, şunları kaydetti: "Direkt beni öldürme teşebbüsünde bulundu. Kendimi kapıya doğru attım. Beni ellerimden ve bacaklarımdan bıçakladı. Kendimi koruyacak bir kadın olmasaydım, beni öldürecekti. Kendimi koruduğum için olay teşebbüste kaldı. Suçum, sanığın ağabeyini tedavi için götürmekti. Sanık, 2 çocuğu olduğunu, 2 yıldır tutuklu olması nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor. Benim de 4 çocuğum var, onlara da yazık değil mi? Olaydan sonra fizik tedavi gördüm. Organlarımdan birinin işlevini yitirdiği yönünde kati rapor geldi. Şikayetim devam ediyor. En ağır cezayı almasını istiyorum."

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık E.K'ye "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.