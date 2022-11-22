Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırılan işçi yoğun bakımdan çıktı

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Edinilen bilgiye göre, Giresun'da çalıştığı inşaatta yüzüne demir saplanarak ölümden dönen 3 çocuk basası Celal Sayar (39), yüzündeki demir ile kaldırıldığı Giresun'daki hastaneden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yüzüne saplanan demir Samsun'daki hastanede ameliyatla alınan Celal Sayar, yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından normal servise alındı.



"DEMİR YÜZÜME ÇARPTI ZANNETTİM"



Hastanenin kulak burun boğaz (KBB) servisinde tedavisi devam eden Celal Sayar yaşadığı olayı anlatarak, "İnşaatta ip çekmiştik. İpin ucunda demir bağlıydı. İpi çekince ipe bağlı demir yüzüme saplandı. Ben önce demir yüzüme çarptı zannettim" dedi. Cemal Sayar'ın yüzüne saplanan inşaat demirinin ise ameliyatla çıkarıldıktan sonra polis tarafından Giresun Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.