Yüzüne kezzap atılmıştı: Şikâyetini geri aldı

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İstanbul Bayrampaşa’da iddiaya göre Yusuf Çavdar (35) ve Yasemin Aksoy (32) boşandıktan sonra 2 çocuğun velayeti Aksoy’a verildi. Yusuf Çavdar’a da belli tarihlerde çocuklarını görme hakkı tanındı. Ancak Çavdar, çocukları bahane ederek Yasemin Aksoy’u rahatsız etmeye başladı. Olay günü olan 4 Ocak 2023’te işe gitmek için evden çıkan Aksoy, evinin bulunduğu sokakta eski eşi Yusuf Çavdar ile karşılaştı. Çavdar, “Seni yaşatmayacağım” diye tehditlerde bulundu. Yüzüne atılan yakıcı kimyasal madde nedeniyle yere düşen Yasemin Aksoy, Yusuf Çavdar tarafından tekmelendi.

Tutuklanan Yusuf Çavdar, ‘tehdit ve boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama’ suçundan toplam 5.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevine gönderildi. İtiraz üzerine Çavdar hakkında kurulan hüküm bozuldu.

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MAHKEMEDE ÖZÜR DİLEDİ

Yeniden görülmeye başlanan davada savunma yapan Çavdar, “Yapmamam gereken bir şey yaptım, huzurunuzda müştekiden özür diliyorum” dedi. Yasemin Aksoy ise “Sanık benden özür dilemiştir. Çocuklarım da babalarını sormaktadır. Yüzümde herhangi bir yara, bere yoktur” diyerek şikâyetini geri aldı. Mahkeme, Çavdar’ın tahliyesine karar verdi.