×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yüzündeki dövmelerle gündeme gelmişti! İddiaların odağındaki Burhan Kral konuştu: 'Reyting uğruna bir gencin hayatıyla oynuyorlar'

Güncelleme Tarihi:

#Nazan Ünal#Burhan Kral#Dolandırıcılık İddiaları
Yüzündeki dövmelerle gündeme gelmişti İddiaların odağındaki Burhan Kral konuştu: Reyting uğruna bir gencin hayatıyla oynuyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 11:12

Düzce'de ticaretle uğraşan Burhan Kral, bir televizyon programına katılan Nazan Ünal'ın kendisi hakkında ortaya attığı "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "26 yaşındaki bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Kimsenin umurunda değil. Zoruma giden bu" dedi.

Haberin Devamı

Yüzündeki dövmeleri ve hayat hikayesiyle gündeme gelen Nazan Ünal'ın, bir televizyon programında kendisini evlilik vaadiyle kandırıp evini sattırdığı ve parasını vermediği yönündeki suçlamalarına, iddiaların odağındaki isim Burhan Kral'dan yanıt geldi.

İddiaları kesin bir dille reddeden Kral, Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu.

Kral, "Bu kadının anlattıkları yalan, öncelikle bunu belirteyim. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Bunun gibi bir çok insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. Bu kadını da işimle ilgili olduğu için dış görünüşünü yargılamadım. Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil" dedi.

Yüzündeki dövmelerle gündeme gelmişti İddiaların odağındaki Burhan Kral konuştu: Reyting uğruna bir gencin hayatıyla oynuyorlar

"BEN YOKKEN İŞ YERİNE GELDİ"

Haberin Devamı

Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu. Bu tehditler nedeniyle ben kendisi için uzaklaştırma kararı aldım. Hukuki süreçler ilerliyor. Ödeme noktasında da benim elimde dekontlar var. Biz bunu kendisine avukatlar aracılığıyla gönderdik. Katıldığı programa da gönderdik. Hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın4 yıl önce evlilik vaadiyle dolandırıldı, 2 ay birlikte yaşadığı kadın da evi terk etti: Ben şimdi 14 Şubat’ta ne yapacağım4 yıl önce evlilik vaadiyle dolandırıldı, 2 ay birlikte yaşadığı kadın da evi terk etti: 'Ben şimdi 14 Şubat’ta ne yapacağım'Haberi görüntüle

Yüzündeki dövmelerle gündeme gelmişti İddiaların odağındaki Burhan Kral konuştu: Reyting uğruna bir gencin hayatıyla oynuyorlar

"AŞK KONUSU YALAN"

Aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyleyen Kral, "Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hakimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Zaten programın birinci bölümünde herhangi bir ithamda bulunmuyor. Yoksa aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Nazan Ünal'ın, iddialarına ve iftiralarına dini değerleri alet ettiğini ileri süren Burhan Kral, "Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleye bildiğim kadar, ilerlerim demiş ve televizyon programa katılmış. Anladığım kadarıyla ailesi olmadığı için bir korkusu ve çekingenliği yok. Ancak bizim ailemiz kalabalık ve biz çekiniyoruz. O tövbe etme ve kapalı olma konusunda dinin arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınMeteoroloji saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor Sel, rüzgar, hortum, tipi, heyelan, kar uyarısı...Meteoroloji saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor! Sel, rüzgar, hortum, tipi, heyelan, kar uyarısı...Haberi görüntüle

"26 YAŞINDA BİR GENCİN HAYATIYLA OYNUYORLAR KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL"

Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazan Ünal#Burhan Kral#Dolandırıcılık İddiaları

BAKMADAN GEÇME!