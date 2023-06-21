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Yüzüncü yıl operasyonu! Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

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#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Operasyon
Yüzüncü yıl operasyonu Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 15:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde sokak satıcılarına yönelik 'Yüzüncü yıl operasyonu' gerçekleştiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, hassas terazinin ele geçirildiğini ve 952 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından Yüzüncü yıl operasyonu gerçekleşti.

1.025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1.878 ekip, 6.150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı.

Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Yüzüncü yıl operasyonu Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Ekiplerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

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Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

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#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Operasyon

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