Yüzüncü yıl operasyonu! Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından Yüzüncü yıl operasyonu gerçekleşti.

1.025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1.878 ekip, 6.150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı.



Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Ekiplerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

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Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.