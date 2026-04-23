Yüzüklerin hırsızı yakayı ele verdi

#Yüzük#Polis#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan kuyumcunun sahibi B.H., yüzük almak istediğini söyleyerek dükkâna gelen bir kişinin, deneme bahanesiyle iki yüzüğü çaldığını belirterek polise başvurdu.

Çalınan yüzüklerin toplam değerinin 50 bin lira olduğu öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, şüphelinin el çabukluğu ile yüzükleri aldığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

AYNI YÖNTEMLE İKİNCİ KEZ ÇALDI

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 2 Nisan’da Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan başka bir kuyumcuda da benzer hırsızlık olayı yaşandı. Aynı yöntemle hareket eden şüphelinin burada da bir altın yüzük çaldığı belirlendi. Kimliği tespit edilen A.K. (45), yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç kaydı olduğu öğrenilen A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
