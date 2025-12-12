×
Yüzük kardeşliği filmde kaldı... Yüzüklerin Efendisi davalık oldu

Yüzük kardeşliği filmde kaldı... Yüzüklerin Efendisi davalık oldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 07:00

‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Hobbit’ isimli eserlerin sinema filmi ve sahne uyarlamaları gibi haklarının sahibi Middle-Earth Enterprises LLC, kendileri adına tescilli olan markanın izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak’a dava açtı.

ÜNLÜ yazar J.R.R. Tolkien tarafından kaleme alınan ‘The Lord Of The Rings’ (Yüzüklerin Efendisi) ve ‘The Hobbit’ isimli eserlerin, sinema filmi, sahne uyarlamaları, video oyunu ve ticari ürünlerinin dünya çapındaki hak sahibi Middle-Earth Enterprises LLC şirketi, markanın izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak’a dava açtı. İddiaya göre Middle-Earth Enterprises LLC, Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak tarafından 2021’de ‘Lord Of The Rings’ (Yüzüklerin Efendisi) ve ‘Lord Of The Rings Yüzüklerin Efendisi’ olmak üzere iki ayrı marka başvurusu yapıldığını öğrendi. Her iki başvuruya itirazda bulunan yapım şirketi, Çakmak’a noter aracılığıyla ihtarname göndererek marka başvurularından feragat etmesini ve tüm kullanımların durdurulmasını talep etti.

Yüzük kardeşliği filmde kaldı... Yüzüklerin Efendisi davalık oldu

KÖTÜ NİYETLİ OLARAK KULLANILMAKTADIR

Talebe olumsuz cevap veren Çakmak, ‘Yüzüklerin Efendisi’ markasını izinsiz kullanmaya devam etti. Bunun üzerine şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Çakmak’a ‘marka’ davası açtı. Dava dilekçesinde “Marka, Türkçe ve İngilizce birebir kopyalanmak suretiyle kötü niyetli olarak Mehmet Çakmak tarafından kullanılmaktadır” denildi. Çakmak’ın ‘Yüzüklerin Efendisi’ markasını izinsiz şekilde tescil ettirdiği ve ticari
kâr elde ettiğini öne süren Middle-Earth Enterprises şirketi, markanın hükümsüzlüğüne karar verilerek sicilden silinmesi-
ni talep etti.

