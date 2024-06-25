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Yüzsüz dolandırıcılık! ‘Sadaka mı gönderiyorsun' diye tepki gösterdiler

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#Antalya#Manavgat#Dolandırıcılık
Yüzsüz dolandırıcılık ‘Sadaka mı gönderiyorsun diye tepki gösterdiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 10:35

Manavgat'ta dolandırıcıların hedefi olan Mehmet Keskin ilk etapta gönderdiği 10 bin lirayı yetersiz bulan ve “Sadaka mı gönderiyorsun” diyen telefondaki kişiye bankadaki tüm yatırımını göndermek isterken durumundan şüphelenen banka görevlisi ve polisler tarafından güçlükle ikna edildi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan genç bir kişi2 saatten uzun süredir babası Mehmet Keskin'in telefonun meşgul olduğunu, bir banka şubesinde yüklü miktarda parası bulunduğunu ve dolandırıldığından şüphelendiğini söyledi. Genç kızın ihbarı ile harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede belirtilen banka şubesine gitti. Mehmet Keskin'i kulağında telefon ile banka şubesine girerken yakalayan polis ekipleri şahsı telefondaki kişinin dolandırıcı olduğuna inandırmak için büyük çaba sarf etti.

GÜÇLÜKLE İKNA ETTİLER

Banka görevlileri ve polis ekiplerinin güçlükle dolandırıldığına ikna ettiği Mehmet Keskin'in kısa süre önce bir kez daha bankaya geldiği ve vadesiz hesabından para gönderdiği öğrenildi. Keskin'in durumundan şüphelenen banka veznesinde ki görevli çalışanın kendisini uyarması üzerine parayı kuzenine gönderdiğini söylediği öğrenildi. İlk etapta dolandırıcılara hesabında bulunan 10 bin TL'yi gönderdiği öğrenilen Keskin'in bir süre sonra banka şubesine geri geldiği belirtildi.

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Yüzsüz dolandırıcılık ‘Sadaka mı gönderiyorsun diye tepki gösterdiler

‘SADAKA MI GÖNDERİYORSUN' DEDİLER

Vadeli hesabındaki tüm parasını dolandırıcıları göndermek üzereyken polisler ve banka görevlileri sayesinde dolandırıldığını anlayan Mehmet Keskin, “Telefonla arayan kişiler polis olduklarını, kimliklerimizin kopyalanıp üzerimize hat çıkarıldığını, ailemin tüm kimliklerinin kopyalandığını söylediler. İşyerinden izin al gel, bankadaki paranı vereceğimiz IBAN'a gönder dediler. 3 saattir onlarla uğraşıyorum. 10 bin lira gönderdim. Bana paranın tamamını gönder, sadaka mı gönderiyorsun dediler” diye konuştu.

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#Antalya#Manavgat#Dolandırıcılık

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