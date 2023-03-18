Yüzme antrenörü 5 çocuğu kurtardı: Helal sana Resul Hoca

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Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayan yüzme antrenörü 28 yaşındaki Resul İncik’in, göle dönen sokakta yüzerek ulaştığı bir evde mahsur kalan 5 çocuğu kurtardığı ortaya çıktı.

ANNEMİN FERYADI BENİ UYANDIRDI

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda özel bir okulda yüzme antrenörü olan Resul İncik, afet anlarını şu sözlerle anlattı:

“Olay günü annemin feryadına uyandım. Sokağın başına çıktım. İlerideki ailelerden çığlık sesleri geliyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde izliyorlardı. Yüzme bilen kişi sayısı da çok az olduğu için annem benim mesleğimden dolayı hemen uyardı, komşulara yardım etmem gerektiğini söyledi. Sokağın başında bir evde 5 çocuk mahsur kalmıştı. Ben suya atladım ve sokağın başındaki evlerinde ağlayan 5 çocuğu gördüm. Aldığım bir çocuğu götürüp bizim eve bıraktım, tekrar döndüm ve sırayla hepsini kurtardım. Evlerin pencere demir korkulukları suyun şiddetinden sallanıyordu. O korkulukları çekip çocukları o şekilde çıkardım. Çocukların içerisinde 2-3 yaşlarında olanlar da vardı. Çok kötü bir durumdu. Dereden üzerimize deniz dalgası gibi sular geliyordu. Benim de antrenör olmam ve yüzmeyi iyi bilmem mahalleli için bir avantaj oldu.” (DHA)

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SELDE CAN KAYBI 18 OLDU

Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinde can kaybı 18’e yükseldi. Sulara kapılıp kaybolan 4 kişi ise aranıyor. 16 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 1 kişinin aranmaya devam edildiği Şanlıurfa’da felaketin izlerinin silinmesi için 2 bini asker, 10 bin kişi ile hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2 kişinin öldüğü Adıyaman’ın Tut ilçesinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal ile Mardin Kızıltepe’de yağışla debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer’i (11) arama çalışmaları da sürüyor.

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KIZINA SARILIP YARDIM BEKLEDİ

Şanlıurfa’da deprem nedeniyle çadırda kalan Mustafa Casım, eşi Döne ve 12 yaşındaki kızının akıntıya kapıldığını görünce suya atladı. Eşini komşuları kurtardı, Mustafa ise çocuğunu kucaklayıp bir süre suda sürüklendikten sonra bir ağaca sarılarak yardım bekledi. Casım, o anları şöyle anlattı: “Eşim ve kızım akıntıya kapılınca peşlerinden koştum. Komşularım eşimi ben de kızımı kurtardım ama birlikte sürüklendik. Bir ağaca sarılarak kurtarılmayı bekledik. İş makinesi bize ip attı. Halatla çekilirken kızım elimden kaydı. O sırada ben dengemi kaybedip bayılmışım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum.” (DHA)