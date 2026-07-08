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Yüzlerini maskeyle gizleyip geri dönüşüm tesisine girdiler: 250 bin TL'lik bakır çaldılar

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#Adana#Geri Dönüşüm#Hırsızlık
Yüzlerini maskeyle gizleyip geri dönüşüm tesisine girdiler: 250 bin TLlik bakır çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 10:21

Adana'da, yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüpheli, girdikleri geri dönüşüm tesisinden 250 bin TL değerinde bakır malzeme çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 13 Haziran’da saat 04.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen, kimliği belirsiz 2 şüpheli, girdikleri geri dönüşüm tesisinden 250 bin TL değerinde bakır malzeme çaldı.

Yüzlerini maskeyle gizleyip geri dönüşüm tesisine girdiler: 250 bin TLlik bakır çaldılar

Çaldıkları malzemeleri çuvallarla taşıyan şüpheliler, bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Adana#Geri Dönüşüm#Hırsızlık

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