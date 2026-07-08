Yüzlerini maskeyle gizleyip geri dönüşüm tesisine girdiler: 250 bin TL'lik bakır çaldılar

Serhat GÜLER/ADANA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 10:21
Adana'da, yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüpheli, girdikleri geri dönüşüm tesisinden 250 bin TL değerinde bakır malzeme çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 13 Haziran’da saat 04.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen, kimliği belirsiz 2 şüpheli, girdikleri geri dönüşüm tesisinden 250 bin TL değerinde bakır malzeme çaldı.
Çaldıkları malzemeleri çuvallarla taşıyan şüpheliler, bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık
anları, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.