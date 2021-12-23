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Yüzlerce motosiklet küle döndü! Zararı dudak uçuklattı

#Antalya#Motosiklet#Yangın
Yüzlerce motosiklet küle döndü Zararı dudak uçuklattı

Antalya’da motosiklet satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangında 250’nin üzerinde motosiklet küle döndü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon lira zarar olduğu belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili incele başlatıldı.

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan motosiklet satışının yapıldığı bir işyerinde çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında İsmet İlhan’a ait olduğu öğrenilen işyerinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, 250’yi aşkın motosiklet küle döndü. Alevlerden işyeri de kullanılmaz hale gelirken, toplam zararın yaklaşık 3 milyon civarında olduğu belirtildi.

Yüzlerce motosiklet küle döndü Zararı dudak uçuklattı

"BU KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Yangına evinin balkonundan hortumla müdahalede bulunan vatandaşlardan Halil İbrahim Tutuş, "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birden bire bir koku geldi. Kokunun gelmesiyle aşağıya baktım ve alevleri gördüm. Bir anda her yer duman oldu. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünememiştim. Ben de balkonu yıkadığımız hortumla aşağıya müdahale etmeye çalıştım. O yüzden evimin içine komple duman doldu" dedi.

Yüzlerce motosiklet küle döndü Zararı dudak uçuklattı


İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürerken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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#Antalya#Motosiklet#Yangın

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