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Yüzlerce kişinin can verdiği Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı

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#Rönesans Rezidans#Hatay#Enkaz
Yüzlerce kişinin can verdiği Rönesans Rezidansın enkazı kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 16:37

Hatay'ın Antakya ilçesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın enkazı, iş makineleriyle kaldırıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi, hayatını kaybetti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp, tutuklandı. Coşkun'un üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu. Ayrıca Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı. Kaç kişinin öldüğünün henüz açıklanmadığı rezidansın enkazı ise iş makineleriyle kaldırıldı.

 

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#Rönesans Rezidans#Hatay#Enkaz

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