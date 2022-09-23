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Aydın'da akılalmaz olay! Yüzlerce arının saldırısına uğradı...

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#Aydın#Kuşdası#Arı Saldırısı
Aydında akılalmaz olay Yüzlerce arının saldırısına uğradı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 22:56

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürüyüş yapan Yavuz Telli (60), yüzlerce arının saldırısına uğradı.

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Olay, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün üyesi olan Yavuz Telli, kulübünün Ekim ayında başlayacak yürüyüş parkurları öncesinde solo yürüyüşü yapmak için dün sabah 07.00 sıralarında Güzelçamlı'ya gitti. Yürüyüş sırasında yüzlerce arının saldırısına uğrayan ve bilinç kaybı yaşayan Telliyi arıların sahibi kurtardı. Aracıyla ilçe merkezine kadar götürüp, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans ile Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Telli’nin bu akşam durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkartıldı.

YÜZLERCE ARININ SALDIRISINA UĞRADIM KAFAMDA HİÇ BOŞ YER KALMADI

Bu akşam kendine gelen Telli, başından geçen korku dolu anları şu ifadeler ile anlattı; Sabah 07.00de yeni dönem solo yürüyüşü başlatmak amacıyla Güzelçamlı Başçeşme'den Kızılana geçtim ve Kartal kayalarına çıktım. Oradan da yumurta tepesine indiğimde olanlar oldu. Bine yakın arı kovanıyla karşılaştım. Oradan ayrılırken de yüzlerce arının saldırısına uğradım. Kafamda hiç boş yer kalmamıştı ve saplanan iğneler kafamda korkunç ağrı veriyordu. Yaklaşık 5 dakika yardım edin diye bağırdım. İmdadıma arı sahipleri yetişti ve kafamı oradaki hayvanların su içtiği yere soktular ve kafamdaki arıların gitmesini sağladılar. Üzerime sürekli su dökerek ateşimi söndürmeye çalıştılar. Zeytinyağı ve şekerli su içirdiler dedi.

KAFAMDA 300 CİVARI ARI İĞNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM

Telefon çekmediği için 112yi arayamadıklarını söyleyen Telli; Davutlar’a Mehmet Bey'in arazi aracıyla ulaşabildik. Orada 112yi arayabildiler ve Davutlara gelen ambulansla Söke Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındım. Kafamda 300 civarı arı iğnesi olduğunu öğrendim ve ilk müdahale yapıldı. Bir gün boyunca yoğun bakımda kalmışım şeklinde konuştu.

ARILARA KARŞI ALERJİMİN OLMAYIŞI BENİ KURTARDI

Kendini ölmekten kurtaran arı kovanlarının sahibi Mehmet Bey'e teşekkür ettiğini söyleyen Telli,En büyük şansım arı sahiplerinin beni kurtarması ve arılara karşı alerjimin olmayışı beni kurtardı. Tabi çoklu arı sokmalarında alerji olmasa bile kalp krizine yol açtığı için kurtulma şansı çok zayıf olabilirdi dedi.

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#Aydın#Kuşdası#Arı Saldırısı

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