Yüzgeci az kalsın kopacaktı! Son anda kurtarıldı

Küdür Yarımadası Yalıkavak Mahallesi'nde, sahilden 100 metre açığa bırakılan şamandıra halatlarına dolanan caretta caretta'nın hareketsiz kaldığını esnaf Hüseyin Poyraz fark etti. Poyraz durumu, hemen Akut ekibine bildirdi. Bölgeye gelen Akut ekibi, halatlara dolanan ve hareket edemeyen deniz kaplumbağasını uzun uğraş sonucu kurtardı. Sol yüzgecinden yaralandığı fark edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. DEKAMER'de tedaviye alınan careta caretta'nın, sol yüzgecinin bandajlandığı ve ilaç tedavisine başlandığı öğrenildi.

DEKAMER yetkilileri, deniz kaplumbağasına tam zamanından müdahale edildiğini, aylar sürecek tedavinin ardından denize dönebileceğini ifade etti.







