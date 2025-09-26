Yüzerken can verdi... Rus turist tekne kurbanı

Haberin Devamı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde K.K.’nin kaptanlığını yaptığı ticari deniz paraşütü sürat teknesi, önceki gün 15.00 sıralarında halat ve dubalarla çevrilmiş parkurun dışında yüzen Rus Linariia Muzipova’ya (42) çarptı. Kazayı gören cankurtaranlar ve su sporları personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, durumu bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri, Çamyuva Jandarma Komutanlığı ve Kemer Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Linariia Muzipova’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Muzipova’nın cansız bedenı, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekne kaptanı K.K. ile su sporları işletmecisi, gözaltına alındı. Çamyuva Mahallesi’ndeki su sporları geçici süreyle durduruldu.