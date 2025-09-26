×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yüzerken can verdi... Rus turist tekne kurbanı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Rusya#Linariia Muzipova
Yüzerken can verdi... Rus turist tekne kurbanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 07:00

Antalya’da tatil yapan Rusya vatandaşı Linariia Muzipova, su sporları işletmesine ait sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde K.K.’nin kaptanlığını yaptığı ticari deniz paraşütü sürat teknesi, önceki gün 15.00 sıralarında halat ve dubalarla çevrilmiş parkurun dışında yüzen Rus Linariia Muzipova’ya (42) çarptı. Kazayı gören cankurtaranlar ve su sporları personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, durumu bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri, Çamyuva Jandarma Komutanlığı ve Kemer Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Linariia Muzipova’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Muzipova’nın cansız bedenı, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekne kaptanı K.K. ile su sporları işletmecisi, gözaltına alındı. Çamyuva Mahallesi’ndeki su sporları geçici süreyle durduruldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Rusya#Linariia Muzipova

BAKMADAN GEÇME!