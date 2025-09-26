×
Yüzerek Yunan adasına kaçmaya çalıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Antalya#Sahil Güvenlik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 13:38

ANTALYA’nın Kaş ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan’a bağlı Kızılhisar Adası’na geçmeye çalışan F.G. (33), Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 26 Eylül’de Beşadalar açıklarında şüpheliyi tespit etti. Yüzerek Kızılhisar Adasına ulaşmaya çalışan F.G., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. (DHA)

