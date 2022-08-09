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Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı

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#BODRUM#Yunanistan#FETÖ
Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖcü 2 eski asker yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 12:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Bodrum'da dün gece saatlerinde İstanköy Adası'na yüzmeye çalışan 2 kişi olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 şüpheliyi bota aldı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelilerin FETÖ üyesi eski askerler L.Ç. ve H.C. olduğu tespit edildi.

Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖcü 2 eski asker yakalandı

Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları belirlenen, biri astsubay diğeri ise üsteğmen 2 eski asker, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

 

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#BODRUM#Yunanistan#FETÖ

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