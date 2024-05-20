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Yüzen vatandaş fark etti! Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu... Bomba imha uzmanları bekleniyor

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#Isparta#Eğirdir Gölü#El Bombası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 11:03

Isparta'daki Eğirdir Gölü Yazla Plajı'nda yüzen vatandaş suyun içerisinde el bombaları fark etti. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen ekipler el bombalarını tespit etti. Polisin şeritle çevirip 24 saat nöbete başladığı plaj kapatıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi. Geçen yıl da aynı bölgede göl içerisinde ve eski tren garında el bombaları bulunmuştu.

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Eğirdir Gölü Yazla Plajı'nda dün akşam saatlerinde yüzen bir vatandaş polisi arayıp, suyun içerisinde birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri gölün içerisinde bulunan el bombalarını tespit etti. Plaja giriş çıkışları şeritle kapatan polis 24 saat nöbete başladı. Sudaki el bombalarının imha edilmesi için Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

"GENÇLERİMİZ YÜZERKEN EL BOMBALARINA RASTLIYOR"

Göl kenarında evi bulunan ve terzilik yapan Celal Kasap, "Uzun yıllardır gölümüz çekilmeye başladı, gölümüz çekildikçe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altından el bombaları çıktı. Geçen yıl özel kuvvetler ekipleri gelip patlatmıştı. Gençlerimiz yüzerken el bombalarına rastlıyor, polisimize bildiriyor. Polis güvenlik önlemlerini aldı imha ekiplerini bekliyor. Gölümüze giren gençlerimiz oluyor, misafirlerimiz oluyor, göl kenarında bilmeden üzerine basarlarsa bombaların patlama ihtimali vardır, bizim çoluğumuz çocuğumuz burada göle giriyor. Tedirginiz, nasıl bir tedbir alınacak bilmiyoruz. Tedbir alınırsa bizim için iyi olur" dedi.

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Geçen yıl da aynı bölgede göl içerisinde ve eski tren garında poşet içerisinde el bombaları bulunmuş ve uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılmıştı.

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#Isparta#Eğirdir Gölü#El Bombası

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