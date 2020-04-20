Yüzen tarih Boğaz'ı geçti

Almanya’da 94 yıl önce yapımı tamamlanan, 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı ‘Kruzenshtern’ adlı yelkenli eğitim gemisi, dün akşam saat 18.30 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antarktika’yi keşfinin 200’üncü yıldönümü nedeniyle dünya turuna çıktı. 94 yaşındaki geminin bir sonraki durağı Karadeniz’e kıyısı bulunan Rusya’nın Novorossiysk şehri olacak. Yaklaşık 1.5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e doğru yol aldı.

RUSLARA TAZMİNAT OLARAK VERİLMİŞ



TARİHİ gemi, Almanya’nın Bremerhaven şehrinde 1926 yılında inşa edildi ve ‘Padua’ ismini aldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1946 yılında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) teslim edildi ve Rus Donanması’nın eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi, 1965 yılında Sovyet Bilimler Akademisi’ne devredildi ve halen eğitim amaçlı kullanılıyor.