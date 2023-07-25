Yüzen tarih Alsancak’ta

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Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan ‘Nava Scoala Mircea’, römorklar eşliğinde Alsancak Limanı’na yanaşarak demir attı. İtalya’nın Taranto Limanı’nda İzmir’e giden tarihi yelkenli gemiyi, Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan, konsolosluk yetkilileri ve Torbalı Belediyesi bando takımı karşıladı. 1938 yılında Hamburg’da yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki, her biri 44 metre yüksekliğindeki 3 direkli eğitim gemisi, 27 Temmuz’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.