×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yüzen tarih Alsancak’ta

Güncelleme Tarihi:

#Nava Scoala Mircea#Romanya Deniz Kuvvetleri#İzmir
Yüzen tarih Alsancak’ta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:00

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında, Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait askeri eğitim gemisi 85 yaşındaki ‘Nava Scoala Mircea’, 2’si Türk 74 eğitim alan öğrencisiyle İzmir’e gitti.

Haberin Devamı

Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan ‘Nava Scoala Mircea’, römorklar eşliğinde Alsancak Limanı’na yanaşarak demir attı. İtalya’nın Taranto Limanı’nda İzmir’e giden tarihi yelkenli gemiyi, Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan, konsolosluk yetkilileri ve Torbalı Belediyesi bando takımı karşıladı. 1938 yılında Hamburg’da yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki, her biri 44 metre yüksekliğindeki 3 direkli eğitim gemisi, 27 Temmuz’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nava Scoala Mircea#Romanya Deniz Kuvvetleri#İzmir