Yüzen tabut

Bursa Gemlik’ten yüklediği 2 bin 800 ton dökme demir tozunu Karadeniz Ereğli’ye götüren Üçel Deniz ve Kara Taşımacılık Limited Şirketi’ne ait 1974 yapımı ‘MV Bilal Bal’ isimli kuru yük gemisi, 1 Kasım 2017’de Şile’nin 7 mil açığında battı. Gemideki 9 kişilik mürettebattan, 7’si öldü, 2 kişiye ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaptan Refik Telci, baş makinist Ali Doğan, yağcı Sabri Yıldırım, geminin ortağı Cevat Çavuşoğlu, Avman Deniz Ticaret ve Acentalık Kollektif Şirketi müdürü ve sahibi Faik Avcı ile şirketin yetkilisi Enes Caner, gemiye Deniz Sörvey Raporu hazırlayan Okay Ferhat Uçar ve Gemlik Liman Başkanlığı’nda yetkili memur Yücel İmren hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAPTAN BİLE YOK

Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, dosyanın, gemi hukukundan anlayan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilerek, sanıklarda kusur olup olmadığının, kusur var ise asli veya tali kusurlu olup olmadıklarının rapor edilmesinin istenilmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Gemi Makinaları İşletme Mühendisi Uzakyol Başmühendisi İlker Tezcan, Gemi Makinaları İşletme Mühendisi Uzakyol Başmühendisi Asım İlker Meşe ve hukukçu Yrd. Doç. Dr. Mehtap Civir tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda şöyle denildi:

BATMAMASI MUCİZE

“Oldukça fazla olan hatanın bir araya gelmesiyle geminin o güne kadar batmamış olması mucizedir. Gemiye gereğinden fazla yükleme yapılmıştır. Batacak olması kaçınılmazdı. 7 kişilik personel listesiyle kalkan gemide 9 kişi olduğu tespit edildi. Geminin hep bakımsız olduğuna değinilmişse de, geminin yaşı ve kondüsyon açısından hilesiz doğru işlemlerden geçmiş olsaydı, ani batma ve ölümlere neden olmazdı. Kaptansız gemiye yüklenen yükler yanlış bir şekilde koyulmuştur. Kaptan ve tecrübeli denizci yoktu. Ölen kişiler fark etselerdi gemiden kurtulmaya teşebbüs edebilirlerdi. Saat 03.00 sularında herkes derin uykudaydı. İş işten geçmişti. Gemi işletmecisinin yanı sıra, liman iradeleri de olan biteni görmedi veya görmek istemedi. 7 ölü, 2 kaybın oluşmasına çanak tuttu. Kaptan 29 seferde de görevinin başında yoktu.”

7 CENAZE ÇIKARILDI

Gemideki 9 kişilik mürettebattan, Nihat Küçük, oğlu Onur Aşkın Küçük, Cüneyd Yedican, Mahir Sanayır, Nedim Alicem, Hüsamettin Yazıcı ve Mert İlkmen’in cenazeleri, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yürüttüğü operasyonlarla çıkarılırken, TCG Alemdar’ın 1. sınıf dalgıçlarının yoğun çabasına rağmen, makine yağcısı Engin Selçuk ve geminin aşçısı Vedat Odabaşı’na ise ulaşılamadı. 80 metre boyunda 13 metre yüksekliğindeki geminin makine dairesinde mahsur kaldığı düşünülen Engin Selçuk ile yemek salonu yakınlarında olduğu düşünülen Vedat Odabaşı’na ulaşılamayınca arama çalışmaları sona erdirildi. Ayrıca, batan geminin, kaptanı olmadan yola çıktığı, geminin teknik sorumlusu olan baş makinistinin de olmadığı ortaya çıktı. Batan MV Bilal Bal gemisinin ikinci kaptanı Cüneyd Yedican

Mahir Sanayır

Vedat Odabaşı