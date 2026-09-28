Yüzen fabrika Osman Gazi

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‘OSMAN GAZİ’, uzaktan binlerce tonluk bir gemiyi andırıyor. Ama yaklaştığınızda bambaşka bir işlevi olduğunu fark ediyorsunuz. Devasa bir fabrika gibi. Hatta fabrikalar kompleksi... Zira içinde 21 ayrı ‘modül’ denilen bölüm var. O yüzden Osman Gazi, 21 fabrikadan oluşan bir organize sanayi sitesi gibi. 300 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde. 17 dönümlük bir arazi gibi düşünün. Bu büyüklükte araziyi tamamen kaplayan en az 15 katlı bir yapı. Üstünde bir helikopter pisti de var. Buradan bakınca deniz ufkunu aşan geniş bir manzara derinliği var.

İŞÇİ ORKESTRASI

Osman Gazi’nin içi devasa bir labirent gibi. Bitmek tükenmek bilmeyen kaynak sesleri, torna tesviyeler, tonlarca ağırlık taşıyan vinçler, müthiş bir koordinasyon ve kusursuz bir senkronizasyonla çalışan binlerce işçi. Olağanüstü bir gayret ve belirgin bir kabiliyet var. Bu ağır ve yorucu tempo altında adeta devasa bir orkestra gibiler. Hiç durmak yok. Koridorlarda işçi seli var. Kilometrelerce uzunlukta kablolar, yüzlerce metrelik borular döşeniyor. Kaynaklar yapılıyor. Vinçler durmadan malzeme indiriyor. İşçiler kendinden emin. Mühendisler her yerde. Oradan oraya koşuyorlar. Bütün bu gayret Osman Gazi’yi ay sonunda hazır hale getirmek için. İş güvenliği için olağanüstü titizlik gösterildiği anlaşılıyor. Tedbir ve temkin gözden kaçmıyor. İş kıyafetleri standartlara uygun görünüyor.

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MÜHENDİSLERİN ‘SORU’ ÇİLESİ

Osman Gazi ve Filyos’taki kara işleme tesisinin hassas noktaları sahasında son derece tecrübeli mühendislere emanet. Bölgede güvenlik de had safhada. Aselsan’ın geliştirdiği özel güvenlik sistemleri kullanılıyor. Kıyının zirve noktalarında özel koruma ve gözetleme kuleleri var. Tesisler ve Osman Gazi, askeri bölge hassasiyetiyle korunuyor. Mühendislere, ‘Çevrenizde oradan gerçekten doğalgaz çıkıyor mu’ diye soranlar oluyor mu deyince onların bir yarasına parmak bastığımı anladım. Önce acı bir gülümseme belirdi yüzlerinde. Sonra ‘Nasıl ikna edebiliriz ki’ dercesine bana baktılar. Sonra da hiç takılmadan teknik detayları anlatmaya devam ettiler...

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İLK ALEV YIL SONUNDA

Osman gazi, bu ayın sonunda görev yerine gönderilecek. Bakan Alparslan Bayraktar’ın açıklamasına göre ilk üretim de yıl sonunda başlayacak. Bu üretimin işareti de Osman Gazi’nin 96 metrelik özel kulesinden yükselen doğalgaz alevleriyle verilecek. Böylece 4 milyon haneye daha doğalgaz Osman Gazi’de işlenerek gönderilecek. Ayrıca Karadeniz’den çıkarılan gazın ulaştığı hane sayısı 8 milyonu bulacak. Yani, bu kış Türkiye’de her iki haneden birine giren ‘yerli’ doğalgaz Osman Gazi’de işlenmiş olacak. Bu süreçte de ekonomiye yıllık 3.5 milyar dolarlık bir katkı öngörülüyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Osman Gazi ziyaretinde işçilerle fotoğraf çektirmişti.

SEYYAR RAFİNERİ

Sakarya Gaz Sahası Karadeniz’in ortasında. Buradan çıkarılan doğalgaz, boru hatlarıyla 170 km yol katederek Filyos’a geliyor. Burada hemen kıyı hattında kurulu tesiste işleniyor ve kullanıma hazır hale getirilerek BOTAŞ’a naklediliyor. Osman Gazi Yüzer Platformu bu kıyıdaki işleme tesisiyle aynı işi denizin ortasında yapacak. Yani denizin dibindeki kuyulardan çıkarılan doğalgaz çıkarıldığı yerde işlenip son kullanıma hazır hale gelecek. Osman Gazi adeta bir ‘seyyar rafineri’ işlevi görecek. Doğalgazın çıkarıldığı yerde hemen işlenmesinin önemli teknik avantajları var. Böylece üretim daha verimli ve kaliteli hale gelecek. Karadaki tesis de işini yapmaya devam edecek.

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Musa Kesler yazdı

12 KUYUDAN ÜRETİM

Sakarya Gaz Sahası’ndeki üretim ‘Faz’ diye bölünmüş. Şu anda ‘Faz1’ aktif ve 12 ayrı kuyudan günlük 9.5 milyon metreküp üretim var. Türkiye’nin (yaz/kış farkıyla) ortalama günlük tüketimi 160 milyon metreküp. Bu hesaba göre Sakarya’dan çıkıp Filyos’ta işlenen günlük 9.5 milyon metreküplük miktar günlük tüketimin yaklaşık yüzde 6-7’sine denk. Faz2 devreye girdiğinde bu miktarın günlük 20 milyon metreküpe çıkması bekleniyor. Osman Gazi Platformu da bu süreçte devreye girmiş olacak. Sırada başka ‘fazlar’ var. Zira bölgede keşfedilen rezervlerin toplamı 800 milyar metreküpe yaklaşıyor. Ancak gazın çıkarılması ve işlenmesi zorlu ve titiz bir süreç gerektirdiği için üretim takvimi de ona göre hassas planlanıyor. İki keşif gemisinin aramaları da devam ediyor.

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