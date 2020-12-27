Yüzde 91.25 etkin

14 Eylül'de başlatılan faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan ön rapor, CoronaVac aşısının etkili ve güvenilir olduğunu ortaya koydu. Ön rapora göre, gönüllü 9 bin 150 kişiden 7 bin 371'i faz-3 çalışmalarına alındı.

YARISINA AŞI YARISINA TUZLU SU

Değerlendirmeler, CoronaVac aşısı yapılan 752 ve plasebo uygulanan 570 gönüllü olmak üzere toplam 1322 kişi üzerinden ortaya konuldu. Çalışmalar sonucunda, aşı kolundaki 752 kişiden sadece 3'ünün COVID-19 testinin pozitif çıktığı, plasebo uygulanan 570 kişinin ise 26'sında hastalık meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda, toplam aşı etkinliği yüzde 91.25 olarak hesaplandı. Plasebo yapılan gönüllülerin sayısı yükseldikçe hasta olanlar da artacağı için, aşının etkinliğinin gelecek günlerde daha da yukarıya çıkması bekleniyor. Öte yandan aşı yapılan 3 vakada hastalık meydana gelmedi ve yalnızca hafif düzeyde semptom görüldü.

Ön raporda, aşının güvenirliğine ilişkin yapılan çalışmalara da yer verildi. Buna göre, aşı güvenliği analizleri 2 bin 964 kişinin verisiyle yapıldı, bunlardan 593'ünde yorgunluk, baş ağrısı gibi hafif yan etkiler meydana geldi.