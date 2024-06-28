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Yüzde 80 indirimi duyunca akın ettiler! Saç saça kavga

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#Mağaza#İndirim#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 16:55

Yurt genelindeki bir kozmetik mağazası zincirinin başlattığı yüzde 80 indirim kampanyası sebebiyle Ankara'da bazı müşteriler arasında kavga çıktı.

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Ülkedeki kozmetik mağaza zincirinin duyurduğu yüzde 80 indirim sebebiyle sabah saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Ankara'daki bazı mağazalarda ise anlaşamayan müşteriler arasında kavga çıktı. Saç saça, baş başa birbirine saldıran kişilerin kavgaları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, rafları boşaltan vatandaşlara tepki gösteren bir kişi ise bazı müşterilerin mağazadan aldıkları ürünleri internetten satışa koyacaklarını iddia etti.

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#Mağaza#İndirim#Ankara

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