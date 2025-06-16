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'Yüzde 75 çözdüm' demişti! Kanser çalışmaları yapan doktor evinde ölü bulundu

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#Kanser#Doktor#Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 17:39

Eskişehir’de evinde ölü bulunan emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın otopsisi tamamlanırken, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 'Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim' diyen emekli doktor Savan Günay’ın ölüm nedeni araştırılıyor

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Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde oturan emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisinden haber alamadı. Geçen hafta perşembe günü evin temizlik çalışanına haber verildi. Evi kontrol etmek için gelen çalışan, apartmanın ikinci katındaki kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

Yüzde 75 çözdüm demişti Kanser çalışmaları yapan doktor evinde ölü bulundu

ADLİ TIP KURUMU RAPORU BEKLENİYOR

İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapıyı çilingire açtırarak girdiği dairede Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan otopside ölümü şüpheli görülen Mustafa Savan Günay’ın bedeninde herhangi bir kesici yada delici alet izine rastlanmazken, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emekli doktor Günay’ın kesin ölüm nedeni kurumun hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanacak.

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‘KANSERİ BİTİRECEĞİM’ SÖYLEMİ

Emekli doktor Mustafa Sanan Günay’ın mayıs ayında sosyal medyada 25 yıldır kanserin nedenlerini araştırdığını belirterek, “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunaca’yı (takviye gıda) çıkardım. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim diye yazmıştı.

Ölümünün ardından Dr. Günay’ın sözleri sosyal medyada yeniden ilgi görürken, birçok açıklaması gündem oldu. İnternet kullanıcıları doktor Günay’ın ölümünün detaylı olarak incelenmesi gerektiğini savundu.

Dr. Günay’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Kanser#Doktor#Ölüm

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