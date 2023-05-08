Yüzde 52’si deprem bölgesine... Bugün 45 bin öğretmen atanıyor

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14 Mayıs seçimlerinde Ordu’dan AK Parti milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, medya temsilcileriyle buluştu. Bakan Özer, deprem bölgesindeki normalleşmenin okulların açılmasıyla birlikte hızlandığını anlatarak, “45 bin öğretmen atamasının yüzde 52’si deprem bölgesine olacak. Deprem sonrasında okulları açmasaydık hızlıca normalleştiremezdik. Deprem bölgesine tersine göç başladı. Deprem nedeniyle başka illere naklini aldıran 70 bine yakın öğrencimiz, eğitimin normalleşmesiyle birlikte tekrar bölgesine kaydını aldırarak geri döndü. Günde 3-4 bin artışa geçildi” diye konuştu.



ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİTTİ



“Önüme koyduğum tüm hedefleri gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim” diyen Özer, “Mesleki eğitim ile ilgili yaptığımız kanun değişikliği ile mesleki eğitimde çırak kalfa sayısı bir yıl önce 159 bindi, şu anda 1 milyon 400 bini geçti. Türkiye’nin dört bir yanında mesleki eğitim merkezlerini görünce mesleki eğitimle ilgili problemlerin çözüldüğünü görüyorsunuz” ifadelerini kullandı. 28 Şubat sürecinde meslek liselerinin cezalandırıldığını anlatan Bakan Özer, şunları kaydetti: “Katsayı uygulaması getirdiler. Bu antidemokratik uygulama 12 yıl sürdü ve milyonlarca öğrenci mağdur oldu. Tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı.”

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Okulöncesi eğitimin pilot projelerden biri olduğunu belirten Bakan Özer, “Okulöncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında çok kritik bir öneme sahiptir. Göreve geldiğimde Türkiye’de 2 bin 782 tane anaokulu vardı. Biz 3 bin tane anaokulu yapmak için yola çıktık ve gelinen noktada 6 bin 700 tane anaokulu yaptık” dedi. Bakan Özer şöyle devam etti: “Eğitime erişim noktasında ilk kez 5 yaştaki okullaşma oranı diğer kademeleri geçerek yüzde 99.86’ya çıktı. İlkokul kademesinde yüzde 99.54’ye, ortaokul kademesinde yüzde 99.17’ye, lise düzeyinde ise yüzde 99.12’ye ulaştı. Okulöncesi zorunlu olmamasına rağmen 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 99.86’ya çıktı.”

MUHALEFET KÖY OKULUNDA GEÇ KALDI

MUHALEFETİN “Köy okullarını açacağız” vaadini eleştiren Özer, “‘Köy okullarını açacağız’ diyorlar, oysa köy okullarını biz 2022 yılında açtık. 2 bin 671 tane köy okulunu açarak köy yaşam merkezlerine dönüştürdük. 2023 yılının sonunda tüm köy okullarını açacağız. Muhalefetin vurguladığı şey 5 yaş, o konu tamamlanmış bitmiş. Köy okulları ise zaten açık” dedi.



LİSE ÜÇ YIL OLAMAZ



Muhalefetin liseleri üç yıla düşürme konusunu gündeme getirdiğini de hatırlatan Bakan Özer, şöyle devam etti: “‘Liseyi 3 yıla düşüreceğiz’ diyorlar. Öncelikle şunu açıklamaları lazım; yani eğitim sisteminde sürekli revizyon yapıldığından şikâyet edenler, bunu hangi rasyonel gerekçeyle yapmak istiyor? İkincisi kendi politikalarında tutarlılık yok. Çünkü üç yıla düşürdüğün zaman 85 bin öğretmen norm fazlası oluyor, boşa düşüyor. Şimdi ‘100 bin öğretmen atayacağım’ diyorsun, diğer yandan da 85 bin öğretmeni norm fazlası yapıyorsun.”