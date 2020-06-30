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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor

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Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor
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DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli 17 yaşındaki Sezer İncesu'dan haber alınamıyor. Gece 01.00'de kaybolan İncesu'nun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Kayhan Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli Sezer İncesu, bir süre önce dayısı Hasan Baysal'ın yaşadığı Acıpayam ilçesinin Gümüş Mahallesi'ne gitti. Yaklaşık 3 aydır dayısının yanında yaşayan İncesu, dün kuzeniyle birlikte Yazır Mahallesi'ne gezmeye çıktı. Gece saat 01.00 sıralarında kuzeniyle yaşadığı tartışmanın ardından kendi başına Gümüş Mahallesi'ne dönmek için yola çıkan İncesu'dan bir daha haber alınamadı. İncesu'nun hiçbir yakınının evine gitmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Zihinsel engeli nedeniyle kendisini tam olarak ifade edemeyen İncesu'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. İncesu'yu görenlerin jandarma veya polisi aramaları istendi.

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