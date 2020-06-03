Yüzde 50 yasağı kalktı, toplu taşıtlar doldu taştı

Kararın ardından dün İstanbul’un birçok noktasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetim yaptı. Güvenlik noktasından geçen minibüs ve otobüsler tek tek kontrol edilerek ayakta yolcusu olup olmadığına bakıldı. Polis ekipleri, araçların içine girerek yolcuları ve şoförleri maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Bazı noktalarda ise sabah ve akşam saatlerinde otobüs ve minibüslerde yoğunluklar yaşandı. Bazı yolcu otobüs ve minibüs şoförleri bu kurala uymadı. Bahçelievler Yenibosna’daki duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförleri ayakta yolcu alırken, otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.