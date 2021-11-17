'Yüzde 50+1 meşruiyet temelidir'

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ÇATLAK PATLAK OLMAZ

“Abuk sabuk anketler neyi söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakı’nın zafer yılı olacak. Cumhur İttifakı’nda çatlak, patlak olmaz ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı her türlü izahtan varestedir. Geçen haftaki konuşmam epey tartışıldı. Bu kanaatimin neresi yanlıştır? Neresinde Cumhur İttifakı’na soğuk veya mesafeli bakış hâkimdir? Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız.

SONUNA KADAR ORTAĞIZ

Hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz, kanca beraber olacağız. Tespitlerimi başka yerlere çekmek sinsi bir kurnazlıktır. Hele bir köşe yazarının, ‘Erdoğan’la Bahçeli arasında sistem gerilimi var’ başlıklı yazısı A’dan Z’ye yalan ve nifakla bulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, muhabbet vardır, hürmet vardır, anlayış vardır, güven vardır, gerisi lafügüzaftır.

NİYETİNİ ÖĞRENELİM

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Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1’dir. 50+1 oyla cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek, model olacak bir şeklidir. Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1’in Türkiye’yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Buradan ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ’cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor, farkında mısınız? 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mihveridir, buradan başlayacak bir tartışma, hatta taviz yeni yönetim sisteminin ilerleyişini melezleştirip sakatlayacaktır. Bu tartışma gereksiz ve yersizdir. Yüzde 50+1 üzerinden tartışma açmak sistemin itibar ve inandırıcılığını da zedeleyecektir.”

HESAPLAŞMADAN HELALLEŞMEYİZ

“Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.’ Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle, uğurlar olsun, madem bir yolculuğa çıkıyorsun, o zaman biletini tek yönlü alman gönülden temennimdir. Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır. HDP, PKK’nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür.”

EYT VE ASGARİ ÜCRET...

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Bahçeli grup toplantısında, EYT, ek gösterge ve asgari ücret artışına da değindi: “Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Bütçe imkânları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM’de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır. Polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz. Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir. Enflasyon üzerinde bir zam belirlenmesi MHP’nin samimi çağrısıdır.”

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ROZETLİ, YÜZÜKLÜ MESAJ

Bahçeli konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken, kendisinin fotoğrafını çeken gazetecileri, “Rozeti çekin” diye uyardı. Bunun üzerine MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, rozetin hikâyesini sordu. Bahçeli, 5 yıl önce yaptırdığı rozetin üzerindeki kırmızı bölgenin dünya haritası üzerindeki Türk devletlerini temsil ettiğini dile getirerek, “Büyük Türk dünyası teşkilatı” dedi. Sık sık taktığı rozet ve yüzüklerle gündeme gelen Bahçeli’nin yüzüğünün de rozetle aynı olması dikkat çekti. (Rıza ÖZEL / ANKARA)