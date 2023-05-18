Yüzde 49.5’ten tek fire vermemeliyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla konuşurken özetle şunları söyledi:

“Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Oldukça zengin bir atmosferde geçen seçimleri başarıyla tamamladık. TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49.5 oy oranıyla çoğunluğu elde etti. Buna karşılık karşımızdaki ittifak yüzde 35’te, onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10.5’te kaldı. Böylece milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs’ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı.

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FERSAH FERSAH AŞAN BİR ORANLA

Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığında 87’yi bulan katılım oranıyla, iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52.6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49.5’te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018’i fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. İlk turda aldığımız yüzde 49.5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir.





İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs’ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden, çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Şayet biz sağlam durmaz, faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyonda sergiledikleri ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.”

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ÖYLE BİR YÜREK YOK

“CHP Genel Başkanı bir yandan kendi partisi içindeki isyanı bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını bir yandan da destek aldığı diğer kesimlerin hücumlarını göğüslemeye çalışıyor. Bu kişide öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Allah’ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini de suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından birisi de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacak. Genel başkanları Meclis dışında kalan, seçim kaybeden, baştan sona kötü sınav veren bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden yaşanacağını düşünüyoruz.

DÜNYAYA DEMOKRASİ ÖRNEĞİ VERDİK

Seçim dönemleri tabiatı icabı gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir, üstelik kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pek çok provokasyon, pek çok tuzak hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik. Milletimiz gerçek manada sandığa sahip çıkmıştır. Partimizin seçimlerde aldığı sonuçların il il, ilçe ilçe, sandık sandık değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Nerede eksiğimiz, nerede hatamız var, rehavete bağlı geri kaldık, nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti’nin en büyük özelliği sürekli kendini yenilemesidir. Ülkemizde bunca yıldır siyasette iktidarda olup varlığını sürdüren başka parti yoktur. Her şeyin başında 28 Mayıs seçimlerinde hedeflediğimiz neticeyi almak var.”

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DEPREMZEDELER YALNIZ DEĞİL

Erdoğan cumartesi günü deprem bölgesindeki şehirleri yeniden ziyaret edeceğini de belirterek şunları söyledi: “Depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Gittiğimiz şehirlerde bu ahdimizi yenileyeceğiz. CHP’li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları ilin valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar. AFAD bu yardımların kesintisiz sürmesini sağlayacaktır. CHP’li belediyeler ve bu kesime ait STK’lar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü kepazeliği sergiliyorlar. Meğer bunların insanlıkla irtibatı da kopmuş.”

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‘SAZAN SARMALINDA’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP’yi şöyle eleştirdi: “CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük ‘hortumlanmasına’ maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından ‘sazan sarmalına’ alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı’ndan ve CHP Genel Merkezi’nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye’nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz.”