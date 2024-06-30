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Yüzde 1’dekilere 12 ay burs imkânı

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#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Liselere Geçiş Sistemi#LGS Tercihleri
Yüzde 1’dekilere 12 ay burs imkânı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından 28 Haziran-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

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Özel müfredatı ile öğrencileri geleceğin dünyasına yapay zekâ, robotik kodlama ve yazılım dersleri ile hazırlayan okulda 18 kişilik sınıflarda ders veriliyor. Ana dili İngilizce olan 3 yabancı öğretmenle 1 yıl hazırlık sınıfı bulunan ve 5 yıl eğitim verilen ücretsiz devlet lisesi, LGS’de yüzde 1’lik dilime giren öğrencilere 12 ay boyunca burs imkânı da sağlıyor.

‘HEM SAYISAL HEM SÖZEL TARAFIMIZ ÇOK GÜÇLÜ’

Çocukları geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, “Mühendis ya da medya mensubu olmak isteyen veya psikoloji okuma hedefi olan bizi tercih edebilir. Hem sayısal hem de sözel tarafımız çok güçlü. En önemlisi Türkiye’nin en büyük medya kuruluşunun içinde olduğumuz için istihdam imkânı var. Bu nedenle biz velilere ’Gelin her şeyin öğrenciler için düşünüldüğü okulu tercih edin’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan ise “Türkiye’de sadece bize özel bir müfredat uyguluyoruz. Böylece çocuklar, mesleki eğitimlerini en iyi şekil alıyor. Mesleki derslere medyadaki duayenler giriyor” dedi.

 

 
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#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Liselere Geçiş Sistemi#LGS Tercihleri

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