Yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte en son gelişmeler

Liselerde yapılacak sınavlar hakkında araştırmalar, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasının ardından gündem oldu. Söz konusu sınavlar için hazırlıklarını sürdüren yüz binlerce öğrenci, sınav tarihlerini bekliyor. İşte, yüz yüze sınavlar hakkında en son gelişmeler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.

Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.

Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.